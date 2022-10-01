Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень до $862 мільйонів

Чисті продажі доларів Національним банком минулого тижня зросли до $862 млн порівняно з $737,8 млн тижнем раніше та $510,7 млн двома тижнями раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Так, з 26 по 30 вересня він придбав $5,4 млн, що трохи менше звичайних обсягів купівлі в період війни, тоді як продав $867,4 млн порівняно з $744,9 млн тижнем раніше.



Водночас цього тижня на готівковому ринку гривня зміцнилася приблизно на 70 копійок – близько 42 грн/$1, відігравши падіння попереднього тижня.



За даними джерел на ринку, зростання інтервенцій Нацбанку останніми тижнями викликане задоволенням тимчасового "неринкового" попиту, зокрема, на потреби оборони.



Загалом у вересні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні та $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3, 4 млрд).



Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у вересні обсяг зовнішньої допомоги України впав до $2 млрд.

Загалом з початку року по 30 вересня включно НБУ придбав на ринку $3,12 млрд та 111 млн євро, а продав $19,47 млрд та 1,79 млрд євро.



У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2,47 млрд та 111 млн євро, а продаж – $16,7 млрд та 1,79 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2022 року, згідно з даними НБУ, становили $25,43 млрд.