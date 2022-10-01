Витік газу на пошкодженому "Північному потоці-2" припинився, тиск у трубі стабілізувався

Компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" повідомила Данському енергетичному агентству про те, що на газопроводі припинився витік газу.

Про це повідомляє пресслужба Данського енергетичного агентства у Twitter.

"Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що на трубопроводі "Північний потік – 2" досягнуто стабільного тиску. Це свідчить про те, що викид газу на цьому газопроводі припинився", – заявила компанія.

Як повідомлялося, витік газу з пошкодженого газопроводу "Північний потік-1" може припинитися в понеділок, 3 жовтня.

Нагадаємо, що на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Прем’єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили, що витоки, ймовірно, є результатом навмисних дій, а не нещасних випадків, а служба безпеки Швеції заявила в заяві в середу, що не можна виключати, "що за цим стоїть іноземна держава". Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок увечері також назвав витоки "явним саботажем".

Але високопосадовці Заходу поки що не приписують напад Росії чи будь-якій іншій країні.

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.