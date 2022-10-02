США згодні виділяти Україні $1,5 мільярда фінансової допомоги на місяць, – ЗМІ

США згодні виділяти Україні $1,5 млрд на місяць для підтримки її фінансів, а також переконують ЄС наслідувати цей приклад.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, які побажали зберегти анонімність, передає Інтерфакс-Україна.

Так, раніше Білий дім провів низку переговорів на цю тему, зокрема, за останні дні з представниками ЄС і закликав Євросоюз зробити більше для підтримки України.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден схвалив законопроєкт про продовження фінансування американського уряду до 16 грудня 2022 року, який включає $12,4 млрд для додаткової допомоги Україні та виконання інших завдань. Кошти, що виділяються, мають піти на фінансову підтримку українського уряду та військову допомогу.

Нагадаємо, днями США оголосили про надання Україні військової допомоги ще на $1,1 млрд.