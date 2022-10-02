На найближчому засіданні Рада розгляне націоналізацію активів РФ

На найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання про націоналізацію активів Російської Федерації в Україні. Кабмін уклав перелік, до якого увійшло більш як 900 об’єктів, що належать безпосередньо Росії як державі. Примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.

Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови Комітету ВР із питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

"Прем'єр-міністр говорив раніше, що вони підготували перелік, у якому 903 об'єкти, що належать безпосередньо РФ як державі. Я думаю, що саме цей перелік із якимись незначними змінами затвердила РНБО. Заява президента про те, що Верховна Рада має проголосувати законопроєкт щодо націоналізації, стосується саме цього рішення. Тут діє особлива процедура й окремий механізм, який ми ухвалили у квітні спеціальним законом про примусове відчуження права власності РФ та її резидентів. За цим механізмом президент вводить у дію рішення РНБО указом, а Верховна Рада затверджує указ президента своїм окремим законопроєктом", – пояснила Підласа.

Вона зауважила, що ознайомлена зі списком об’єктів, до якого увійшли такі відомі підприємства як "Енергомашспецсталь" у Краматорську, що на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює "Росатом". Також у цьому переліку є й мережа магазинів Brocard, що на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється Міністерством промисловості РФ.

"Усі ці більш як 900 об'єктів будуть націоналізовані. Це не означає, що відразу надійдуть гроші до українського бюджету. Ці всі об'єкти перейдуть у власність держави, після цього держава може визначатися, що з ними робити. Україна або буде отримувати прибуток від працюючого підприємства, або вона його виставить на приватизацію, або запропонує його до оренди тощо", – резюмувала народна депутатка.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні.