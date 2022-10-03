"Нафтогаз" хоче вивести із системи своє найстаріше газосховище

Оператор підземних сховищ газу "Укртрансгаз", 100% якого належать до НАК "Нафтогаз України", має намір ліквідувати або змінити призначення одного зі своїх сховищ, обсяг якого не перевищує 1% від загального обсягу ПСГ.

Про це повідомив головний інженер "Укртрансгазу" Роман Кохтюк, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми розробляємо геолого-економічне обґрунтування, згідно з яким буде вирішено, що далі з ним робити. Є кілька варіантів. Один із них ліквідувати. Інший – ввести в режим видобутку як родовище. Є залишкові запаси, але їхня вартість з видобутку може бути надзвичайно високою, це все і покаже ГЕО. Також є варіант використати його в майбутньому для накачування СО2", – пояснив Кохтюк.

За його словами, виведення із системи газосховищ цього об'єкта не позначиться на можливостях зберігання газу Україною, оскільки обсяг сховища становить менше ніж 1% від загального їх обсягу.

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Кохтюк пояснив, що це найстаріше та експериментальне ПСГ, створене ще на початку сімдесятих років, яке формувалося у водоносних пластах, та його експлуатація порівняно з іншими сховищами набагато дорожча й не приносить жодної економічної вигоди.

Головний інженер пояснив, що зараз компанія здійснює поступовий відбір газу, що залишився у сховищі.

При цьому він додав, що Україна не має досвіду виведення ПСГ з експлуатації, тому це буде нова й копітка робота для компанії.

Він не став називати ПСГ з міркувань безпеки в умовах воєнного часу.

Як повідомлялося, у систему 12 підземних сховищ "Укртрансгазу" загальною проектною ємністю 31 млрд кубометрів, входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд кубометрів), Угерське (1,9 млрд кубометрів), Дашавське (2,15 млрд кубометрів), Опарське (1,92 млрд кубометрів), Богородчанське (2,3 млрд кубометрів), Краснопартизанське (1,5 млрд кубометрів), Солохівське (1,3 млрд кубометрів), Олішевське (0,31 млрд кубометрів), Пролетарське (1 млрд кубометрів), Кегичівське (0,7 млрд кубометрів), Краснопоповське (0,42 млрд кубометрів) і Вергунське (0,4 млрд кубометрів), що знаходиться на тимчасово окупованій території з 2014 року.