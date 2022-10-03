Витік газу на "Північному потоці-1" також припинився (оновлено)

Компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-1" повідомила Данському енергетичному агентству, що витік газу на обох нитках газогону припинився.

Про це повідомляє пресслужба Данського енергетичного агентства у Twitter.

"Компанія Nord Stream AG повідомила Данське енергетичне агентство про те, що наразі на двох нитках "Північного потоку-1" досягнуто стабільного тиску. Це вказує на те, що викид газу з останніх двох витоків також припинено", – йдеться у повідомленні.

Пізніше у російському "Газпромі" підтвердили, що тиск у пошкоджених газопроводах "Північного потоку" стабілізувався.



"Тиск у нитці А газопроводу "Північний потік-2" та обох нитках газопроводу "Північний потік- 1" після розривів стабілізувався, витік газу припинився", – наголосили в пресслужбі.



Зазначається, що "Газпром" проводить роботу щодо зниження тиску в ще одній нитці газопроводу "Північний потік-2". Для цього компанія відкачує природний газ, що знаходиться в трубі – "це дозволить безпечно провести обстеження цілісності нитки, а також знизити потенційні екологічні ризики при можливих витоках газу".



"У разі ухвалення рішення про початок постачання ниткою В "Північного потоку-2", природний газ, після перевірки цілісності системи та підтвердження такої можливості наглядовими органами, буде закачано в газопровід", – додали в "Газпромі".

Нагадаємо, що на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Прем’єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили, що витоки, ймовірно, є результатом навмисних дій, а не нещасних випадків, а служба безпеки Швеції заявила в заяві в середу, що не можна виключати, "що за цим стоїть іноземна держава". Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок увечері також назвав витоки "явним саботажем".

Але високопосадовці Заходу поки що не приписують напад Росії чи будь-якій іншій країні.

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.