Євросоюз може виключити послуги лоцманів із санкцій проти РФ, – Bloomberg

У Євросоюзі запропонували виключити так звані пілотні служби від санкцій, спрямованих на транспортування російської нафти, які мають бути введені в дію цього року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.



За словами співрозмовника видання, виняток дозволить судновласникам наймати лоцманів для проходження складних та вузьких місць, він обговорюється для посилення безпеки на морі.



Євросоюз на початку червня погодив ембарго на імпорт російської нафти та обмеження її морських перевезень, зокрема, заборону страхування суден. Санкції набудуть чинності у грудні.

Згідно з поточними санкціями, послуги лоцманів включаються в надання технічної підтримки, необхідної для транспортування нафти, і таким чином потрапляють під обмеження.

Послуги лоцманів необхідні, зокрема, у Данських протоках, через які проходять усі вантажі з портів Росії на Балтійському морі, зазначає Bloomberg. За останні два роки через данські води пройшло майже 2 млрд барелів нафти, підрахувало агентство.

Як пише видання, нова пропозиція є частиною восьмого пакету санкцій Європейської комісії, який був оприлюднений минулого тижня у відповідь на дії Росії щодо анексії чотирьох окупованих територій в Україні. Останній проєкт обмежувальних заходів обговорять посли ЄС у Брюсселі в понеділок.