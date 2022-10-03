Disney видалила російські сайти та сторінки у соцмережах

Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі – американська The Walt Disney Company – видалила російські сайти та сторінки у соціальних мережах.

Про це повідомляє Championat із посиланням на спостереження спільнот у соцмережах.

Зокрема, компанія видалила сайти disney.ru і kanal.disney.ru – під час переходу на них пропонується обрати свою країну з переліку. Disney видалила Росію з переліку країн-партнерів і видалила сторінки у місцевих соцмережах VK й "Одноклассники", а також у Twitter.

Водночас на YouTube-каналах російського підрозділу Disney "Анімаційні серіали", "Добрий ранок з Міккі", "Коротка анімація" видалено все відео, за винятком записів прямих трансляцій.

Відео видалили й на російських YouTube-каналах Disney та Star Wars.



Крім того, Disney перестала продовжувати ліцензії на свій контент російським стрімінговим сервісам.

Як повідомлялося, ще у березні Disney заявила, що повністю призупинить діяльність в Росії.