Євросоюз зменшив залежність від російського газу з 40% до 9%, – посол ЄС в Україні

Євросоюз після вторгнення РФ в Україну різко скоротив споживання російського газу, оскільки там зрозуміли, що Москва не є надійним постачальником.

Про це повідомив очільник Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає РБК-Україна.

"Коли вторгнення почалося, 40% природного газу в ЄС надходило з Росії. Зараз це 9%, без формальних санкцій щодо цього. ЄС зрозумів, погодився зрештою, що РФ – це не надійний постачальник", – зазначив він в інтерв'ю агентству.

За словами дипломата, наразі ЄС та його держави-члени докладають цілеспрямованих зусиль, щоб повністю позбутися російського імпорту.

Нагадаємо, міністри енергетики країн ЄС 30 вересня досягли політичної згоди щодо заходів для реагування на енергетичну кризу, які запропонувала Єврокомісія.

План, запропонований Єврокомісією в середині вересня, пропонує зменшити споживання електроенергії на 5% у пікові години – що знизить ціну. Країни повинні будуть визначити 10% часу доби, на який випадає найбільше споживання, і в цей період з грудня до кінця березня знизити попит, обираючи для цього інструменти на свій розсуд.

Раніше повідомлялося, що міністри енергетики країн ЄС на зустрічі 9 вересня не змогли досягти згоди щодо встановлення ліміту цін на російський газ. Запровадження ліміту цін на газ саме з Росії потребує згоди всіх 27 країн Євросоюзу, однак для ухвалення рішення про обмеження ціни на газ від будь-яких постачальників буде достатньо більшість голосів в Євросоюзі.

При цьому Угорщина, Австрія та Нідерланди раніше висунули застереження проти обмеження максимальної ціни на увесь імпортний газ. Проти запровадження обмеження ціни на російський газ виступає Угорщина.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала розгляд пропозицій щодо встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ. У відповідь російський президент Владімір Путін, погрожує взагалі припинити постачання енергоносіїв до ЄС.