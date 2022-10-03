Профіцит зведеного платіжного балансу у серпні становив $3,2 мільярди, – Нацбанк

Профіцит зведеного платіжного балансу України у серпні 2022 року становив $3,2 млрд, що у 25,4 разу більше за профіцит у $126 млн грн у серпні минулого року.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.



За даними регулятора, профіцит поточного рахунку платіжного балансу у серпні-2022 становив $2 млрд, тоді як у серпні 2021 року дефіцит становив $36 млн.



НБУ також повідомив, що експорт та імпорт товарів за рік скоротилися на 47,4% та 22,1% відповідно, тоді як за місяць їх експорт зріс на 16%, а імпорт – на 1,7%.



Основним фактором падіння обсягів експорту до $3,1 млрд було скорочення експорту чорних та кольорових металів – на 78,3%. Також спостерігалося скорочення експорту продовольчих товарів – на 23,8%, продукції хімічної промисловості – на 63,9%, деревини та виробів з неї – на 22,9%, мінеральних продуктів (у тому числі руд) – на 64,2% та продукції машинобудування – на 38,8%.



Обсяги імпорту товарів за цей період скоротилися до $4,8 млрд, у тому числі неенергетичний імпорт знизився на 21,6%. Зокрема, на 14,8% впав імпорт промислових виробів, на 31,4% – продукції машинобудування, на 14,8% – продовольчих товарів, на 43,9% – чорних та кольорових металів, на 35,8% – продукції хімпромисловості , а деревини та виробів з неї – на 30,3%.



Водночас, енергетичний імпорт скоротився на 23,7%.



За оцінками Нацбанку, у серпні 2022 року було зафіксовано дефіцит торгівлі послугами $1,1 млрд порівняно з профіцитом $275 млн у серпні 2021 року. Нацбанк пояснив це зростанням біженців за кордоном, чиї витрати перевищили витрати у липні 2021 року у 2,9 рази. Одночасно експорт послуг скоротився на 22,6%, а імпорт – у 1,7 раза.



Профіцит балансу первинних доходів у серпні-2022 становив $818 млн проти дефіциту в $452 млн у серпні-2021. Надходження за статтею "оплата праці" зросли на 17,5%, а виплати за доходами від інвестицій скоротилися на 69,8%.



Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у серпні поточного року склало $2 млрд проти $33 млн у серпні попереднього року.



Чистий приплив за фінансовим рахунком склав $1,2 млрд (у серпні-2021-93 млн), що було обумовлено припливом коштів за операціями приватного сектору.



Чистий приплив за операціями держсектора становив $1,6 млрд (у серпні 2021 року – відтік $351 млн).



Чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінив у $116 млн, тоді як у серпні попереднього року цей показник становив $892 млн.

Як зазначив регулятор, чисте скорочення зовнішньої позиції банківської системи країни за операціями з портфельними та іншими інвестиціями становило $738 млн. Воно було зумовлене скороченням зовнішньої позиції за статтею "валюта та депозити" на $747 млн, скороченням зовнішньої позиції за позиками на $41 млн, виплатами за єврооблігаціям на $10 млн та чистою купівлею банками цінних паперів нерезидентів на $40 млн.



Зовнішня позиція реального сектора (без урахування прямих іноземних інвестицій) за вказаний звітний місяць зросла на $1,5 млрд за рахунок зростання чистої зовнішньої заборгованості за торговими кредитами на $935 млн., зростанням чистої зовнішньої позиції з торгових кредитів $685 млн.

Зведений платіжний баланс України у 2021 році був зведений з профіцитом $487 млн, що вчетверо менше, ніж у 2020 році. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $2,1 млрд, тоді як у 2020 році було зафіксовано профіцит цього показника у розмірі $5,3 млрд.