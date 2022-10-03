Більшість українців готові до можливих проблем із опаленням узимку, – соцопитування

Більшість українців – 70% – стверджують, що їхнє домогосподарство скоріше або повністю готове до можливих проблем із опаленням узимку.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Водночас серед готових до проблем з опаленням лише 24% вважають себе повністю готовими, 47% вважають себе скоріше готовими і стверджують, що "ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки". Не вважають себе готовими 24% українців, 12% – не готові зовсім.

У регіональному вимірі частка повністю готових знижується з 30% на Заході України до 12% на Сході (хоча навіть у східній частині 59% вважають себе сумарно майже чи повністю готовими).

За типом населеного пункту частка готових знижується з 35% серед жителів сіл до 17% серед жителів великих міст.

За рівнем достатку сім'ї серед найбільш заможних респондентів 38% вважають себе повністю готовими, і цей показник знижується до 15% серед найменш заможних українців.

Зазначається, що серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 15% є "повністю готовими" проти 25% серед респондентів, які не є ВПО.

Як повідомлялося, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура в приміщеннях становитиме 17-18 градусів, що майже на чотири градуси нижче від норми.