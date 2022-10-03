Влада Києва закликала повернути масковий режим у публічних місцях через спалах COVID-19

Столична влада закликала повернутися до носіння масок у публічних місцях через зростання захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Рекомендуємо перебувати у засобах індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах. Підходить респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот", – йдеться у повідомленні.

Крім того, КМДА просить підприємців оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 метра між відвідувачами.

Зазначається, що рівень захворюваності на коронавірус стрімко зростає – за тиждень, із 26 вересня до 2 жовтня, у Києві зареєстровано 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 людини, 22 людини померли.