Єврооблігації України подешевшали до 20% від номінальної вартості

Українські єврооблігації минулого тижня продовжили дешевшати на тлі новин про оголошені РФ псевдореферендуми та заяви про незаконну анексію українських територій, втративши в ціні в середньому близько 5,9%.

За даними Bloomberg, трохи менше зниження зафіксовано на короткому кінці кривої, зокрема, доларові єврооблігації з погашенням у 2025 році подешевшали на 4,3% – до 23,9% від номіналу, що відповідає прибутковості на рівні близько 69,2% річних, передає Інтерфакс-Україна.

Єврооблігації в доларах із погашенням у 2026-2030 роках на кінець минулої п'ятниці коштували 20,9-22% від номіналу, що на 1,1-1,8 відсоткового пункта (в.п.) нижче, ніж тижнем раніше, а поточні ставки за ними зросли до 58,6-39% річних.

Ціна найдовших доларових паперів із погашенням у 2031-2035 роках знизилася найбільше – у середньому на 7,6%, або на 1,3-2 в.п. – до 19,1-18,5% від номіналу. Тепер їхня прибутковість становить відповідно 34,7-32,5% річних.

Щодо єврооблігацій у євро, то динаміка їхньої вартості була схожою – зниження в середньому на 4,8%. На кінець минулого тижня папери як із погашенням у 2028 році, так і у 2032 році котирувалися по 19,4% від номіналу. З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало прибутковості до погашення 46,6% у першому випадку та 29,7% річних – у другому.

Читайте також: Єврооблігації України різко подорожчали на тлі новин про успіхи на фронті

Трохи більше подешевшали ВВП-варранти – на 6,6% до 29,2% від умовної вартості.

Загалом за два тижні котирування єврооблігацій України опустилися в середньому на 13%, ВВП-варрантів – на 12,8% і повернулися на рівень, який був до їхнього стрибка на новинах про дуже успішний наступ української армії у першій половині вересня.