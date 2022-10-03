Росія заблокувала стрімінговий сервіс SoundCloud через правду про війну в Україні

Роскомнагляд заблокував стрімінгову онлайн-платформу SoundCloud на вимогу Генпрокуратури РФ.

Про це свідчать дані сервісу Роскомнагляду з перевірки блокувань сторінок та сайтів, пише російський Forbes.

Cайт SoundCloud використовує мережевий протокол https, тому блокування однієї зі сторінок може призвести до недоступності всього сайту на території Росії.

У Роскомнагляді пояснили, що підставою для блокування стала вимога прокуратури, яка виявила на сайті матеріали, що спростовують твердження російської пропаганди щодо розв'язаної війни проти України, її сутності, а також форми та способів ведення бойових дій російськими окупантами.

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Водночас Роскомнагляд обіцяє розблокувати ресурс після видалення цієї інформації на вимогу російської влади.

SoundCloud – онлайн-платформа та сайт для поширення оцифрованих звукових записів, у тому числі музики та подкастів, що має функції соціальної мережі. Компанія зареєстрована у Берліні. Сервіс розпочав роботу у 2008 році.