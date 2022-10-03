Бізнес знову покращив прогнози щодо своєї діяльності, – Нацбанк

У вересні бізнес продовжив пом’якшувати негативні оцінки перспектив своєї економічної діяльності на тлі адаптації до воєнних умов та пристосування населення до поточної ситуації.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця.

Зазначається, що у вересні він зріс до 46,1 із 44,1 у серпні.

"Водночас руйнування виробничих потужностей, труднощі з логістикою, здорожчання енергоресурсів, зменшення обсягів інвестицій, імпорту та експорту, а також зниження купівельної спроможності стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки", – наголосили в регуляторі.

Так, підприємства промисловості дещо поліпшили оцінки економічних перспектив: секторальний індекс у вересні становив 47,1 порівняно з 46,7 у серпні.

Респонденти очікують збільшення обсягів виготовленої продукції, що зумовлене насамперед зростанням оцінок щодо обсягу нових замовлень. Водночас очікування щодо обсягів нових експортних замовлень залишалися песимістичними.

Підприємства сектору будівництва мали найстриманіші серед всіх секторів економіки оцінки щодо своєї діяльності, зумовлені низькою фінансовою спроможністю споживачів, станом суміжних ринків, а також сезонним чинником. Секторальний індекс становив 41 (у серпні – 41,2).

Дещо знизився песимізм в очікуваннях щодо обсягів будівництва та обсягів нових замовлень, водночас респонденти не очікують збільшення обсягів закупівлі сировини та матеріалів.

Водночас підприємства торгівлі у вересні поліпшили очікування щодо своєї економічної діяльності, вперше з початку року впритул наблизившись до нейтрального рівня: секторальний індекс становив 49,9 порівняно з 47,4 у серпні.

Респонденти оптимістично оцінюють обсяги товарообороту та обсяги закупівлі товарів для продажу, водночас вказують на зменшення залишків товарів для продажу.

Підприємства сфери послуг також поліпшили власні очікування: секторальний індекс зріс до 43,4 із 39,6 у серпні. Респонденти пом’якшили негативні оцінки щодо обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень та послуг у процесі виконання, водночас зберегли високі очікування щодо підвищення тарифів на власні послуги.

"Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, зберігають високі очікування щодо здорожчання власної продукції/послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сировину та товари постачальників. Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими.

Підприємства всіх секторів і надалі не очікують зростання загальної чисельності працівників на своїх підприємствах. Найменш песимістичні оцінки надали підприємства торгівлі", – підсумували в Нацбанку.

Опитування підприємств тривало з 5 до 23 вересня. У ньому взяли участь 448 підприємств.