Американська Nvidia закриє офіс у Росії
Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на джерело, близьке до компанії. Також цю інформацію виданню підтвердив представник Nvidia.
За словами співрозмовника, співробітникам Nvidia оголосили про закриття офісу в Росії. За його даними, компанія зараз "активно вивозить на чартерних літаках тих, хто згоден релокуватись до офісів в інших країнах".
Представник Nvidia не прокоментував інформацію про вивезення літаками, але, підтвердив, щокомпанія оголосила співробітникам 30 вересня про закриття офісу в Росії через "неможливість забезпечити їхню ефективну роботу".
До лютого 2022 року в Nvidia в Росії працювало понад 300 співробітників, наразі їх залишилося 240, в основному це інженери, розповів представник компанії. Їм надано можливість продовжити роботу в інших країнах, додав він.
Зі співробітниками, які не захочуть переїжджати з Росії, компанія розірве контракт за угодою сторін з вихідною допомогою, зазначив представник Nvidia.
Як повідомлялося, у липні стало відомо, що американська компанія Nvidia перестала продавати та продовжувати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення для хмарного геймінгу.
Нагадаємо, у березні компанія Nvidia оголосила, що припиняє продаж своєї продукції на території Росії.
Nvidia – це американський виробник графічних процесорів, відеоадаптерів, мультимедійних та комунікаційних пристроїв для ПК та ігрових консолей, на кшталт Sony PlayStation 3 та Xbox.