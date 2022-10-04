Уряд виділив підприємцям ще 19 мільйонів на розвиток власного бізнесу за програмою "єРобота"

У межах проекту "єРобота" у понеділок було профінансовано заявки переможців грантової програми "Власна справа" на суму 16,6 млн грн, а також було проведено виплати для переможців грантових програм в галузі агробізнесу на суму 2,4 млн грн. Загальна сума нового траншу фінансування за цими двома програмами склала понад 19 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що минулого тижня було профінансовано заявки 172 переможців грантової програми "Власна справа" на загальну суму 39 млн грн. Таким чином загальні виплати держави по всіх напрямках "єРоботи" вже склали близько 193 млн грн.

"Можемо констатувати, незважаючи на те, що програма "єРобота" діє вже четвертий місяць, вона до сих пір користується неабияким попитом серед підприємців – з третього жовтня Державний центр зайнятості розпочав прийом заявок вже в рамках восьмої хвилі реалізації програми "Власна справа", – наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Держпрограма "єРобота" об’єднує в собі декілька напрямків, серед яких найбільш популярною є програма мікрогрантів, що передбачає отримання підприємцями до 250 тисяч грн на започаткування чи розвиток власної справи. Також в рамках "єРоботи" є програми для підтримки переробних підприємств, програми для садів та теплиць, а найближчим часом планується запустити програми для навчання та старту в IT.

За розрахунками уряду, реалізація всіх грантових проекту "єРобота" дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч нових робочих місць.