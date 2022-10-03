"Нафтогаз" планує збільшити витрати на розвідку та видобуток газу на 15%, – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" у 2023 році має намір збільшити капіталовкладення у розвідку та видобуток газу орієнтовно на 15% порівняно з поточним роком.

Про це заявив голова правління компанії Юрій Вітренко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На 15% орієнтовно розраховуємо збільшити капіталовкладення у розвідку та видобуток газу, у тому числі у 3D-сейсміку", – сказав голова "Нафтогазу".

Він уточнив, що це внутрішні розрахунки компанії, оскільки фінплан "Нафтогазу" на наступний рік ще не затверджено.

"Фінансовий план на 2023 рік ще не затверджений урядом, але внутрішні погодження поки що передбачають такі показники", – пояснив голова НАК.

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При цьому Вітренко наголосив, що компанія використовує всі можливості для нарощування видобутку газу, однак за підсумками року буде зафіксовано його падіння до близько 18 млрд кубометрів замість "традиційних 20 млрд куб м".

Як повідомлялося, раніше Вітренко розповідав, що "Нафтогаз України" зменшив видобуток газу з початку повномасштабної російської агресії на 2%, тоді як приватні газовидобувні компанії – на 11%.