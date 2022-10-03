Нацбанк поновив ліцензії трьом фінансовим компаніям та застосував заходи впливу ще до п’яти

Національний банк України поновив дію ліцензій трьом фінансовим компаніям та застосував заходи впливу до п’яти фінансових установ.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 вересня 2022 року. Вони набирають чинності з 3 жовтня 2022 року.

Зокрема, дію ліцензій поновлено:

ТОВ "ФК "Прості рішення";

ТОВ "ФК "Арго";

ТОВ "Сіті Фін Альянс".

26 серпня 2022 року до цих фінансових установ застосовано заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Фінансові компанії не надали на вимогу регулятора інформацію. На сьогодні порушення усунені, тож Національний банк поновив фінансовим установам дію ліцензій на надання фінансових послуг.

Заходи впливу застосовано до п’яти фінансових компаній.

Зокрема, трьом фінансовим компаніям тимчасово зупинено ліцензії на надання фінансових послуг:

ТОВ "Коленді Файненс" (ЄДРПОУ 44239239 згідно з інформацією, що міститься в Державному реєстрі фінансових установ, – ТОВ "Стерлінг Капітал").

Зазначена фінансова компанія практично не комунікує з регулятором та не надає інформацію на вимогу Національного банку. Саме тому їй тимчасово зупинено дію ліцензій із наданням можливості усунути порушення. Усунути порушення ТОВ "Коленді Файненс" зобов’язана до 17 жовтня 2022 року;

ТОВ "ФК "Ббізнес-Партнер";

ТОВ "ФК "Сато".

Зазначені фінансові компанії не здійснюють діяльність із надання фінансових послуг та не виконують вимоги законодавства щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу. Це негативно впливає на реальні та потенційні фінансові можливості установ, зокрема на рівень ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, забезпеченості оборотними коштами (власним капіталом).

Усунути порушення ТОВ "ФК "Бізнес-Партнер" та ТОВ "ФК "Сато" зобов'язані до 3 листопада 2022 року.

До двох фінансових компаній застосовано захід впливу у вигляді зобов’язання усунути порушення та їх причини:

ТОВ "Смартівей Юкрейн";

ТОВ "Прості кредитні рішення".

Зазначені фінансові компанії не виконують вимоги законодавства щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу. Це негативно впливає на реальні та потенційні фінансові можливості установ, зокрема на рівень ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, забезпеченості оборотними коштами (власним капіталом).

Усунути порушення ТОВ "Смартівей Юкрейн" та ТОВ "Ппрості кредитні рішення" зобов'язані до 3 листопада 2022 року.