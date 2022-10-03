Падіння видобутку газу російським "Газпромом" перевищило 17%, експорт впав на 40%

За підсумками січня-вересні 2022 року російський "Газпром" видобув 313,3 млрд кубометрів газу, що на 17,1% або на 64,8 млрд куб. м менше, ніж за аналогічний період торік.

Як повідомляє пресслужба російської компанії, експорт газу до країн далекого зарубіжжя за вказаний період впав на 40,4% або на 58,9 млрд кубометрів – до 86,9 млрд куб. м.

Попит на газ компанії із газотранспортної системи на внутрішньому ринку Росії за цей період зменшився на 4,1% (на 7,2 млрд куб. м).

Водночас російський монополіст вказує на зростання експорту газу до Китаю, однак обсяги постачання палива за контрактом з китайською CNPC традиційно не розкриває.

За даними Gas Infrastructure Europe, станом на 1 жовтня підземні сховища газу (ПСГ) Європи заповнені на 62,8 млрд куб. м. Для досягнення рівня заповненості ПСГ початку сезону відбору 2019/2020 року європейські компанії мають закачати ще 9,6 млрд куб. м газу.

У зв’язку з цим "Газпром" традиційно натякає на можливу нестачу газу у Європі під час опалювального періоду.

"Навіть близькі до максимальних запасів у ПСГ великих європейських країн не гарантують надійного проходження майбутнього осінньо-зимового періоду", – зазначає російський монополіст.

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Як повідомлялося, за підсумками січня-серпня 2022 року "Газпром" звітував про падіння видобутку газу на 14,6% або на 49,1 млрд куб. м, порівняно з аналогічним періодом минулого року. За підсумками січня-липня 2022 року "Газпром" звітував про падіння видобутку на 12%, станом на 15 липня падіння видобутку становило 10,4%, на 15 червня – 6,4%.

"Газпром" методично зменшує експорт газу до країн ЄС, знаходячи для цього різноманітні пояснення.

За даними Reuters, російський президент Владімір Путін робить ставку на те, що рекордні ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими схилятиме Європу спонукати Україну до перемир’я у розв’язаній Росією війні на умовах Кремля.