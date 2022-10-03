Держава компенсує відсотки за пільговими кредитами для бізнесу на 143 мільярда
Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, минулого тижня у рамках програми видано 253 пільгові кредити на загальну суму 1,23 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 143 кредитні договори на суму 0,41 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" укладено 13 316 кредитних договорів на загальну суму 52,98 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 10 675 кредитних договорів на суму 30,51 млрд грн), з яких:
- 0,76 млрд грн – на інвестиційні цілі;
- 4,75 млрд грн – як антикризові кредити;
- 4,41 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 21,12 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 21,92 млн грн – на антивоєнні цілі.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 44 банками.
Як повідомлялося, у проєкті державного бюджету України на 2023 рік передбачено понад 16 млрд гривень на програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".