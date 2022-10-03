Український аграрний експорт зростає другий місяць поспіль, – УКАБ

За результатами вересня 2022 року Україні вдалося експортувати 6,9 млн тонн продукції АПК, що на 52% більше аналогічного показника попереднього місяця.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Зазначається, що вже другий місяць поспіль експорт української агропромислової продукції зростає в 1,5 раза, і головна заслуга в цьому роботи "зернового коридору" з портів Одеської області. У вересні частка експорту всіх видів продукції цим каналом становила 56%.

Структура експорту аграрної продукції в серпні виглядала наступним чином:

зернові культури: 4,4 млн тонн (кукурудза – 49%, пшениця – 41%, ячмінь – 10%). Приріст до показника минулого місяця: +68%;

олійних культур – 1,3 млн тонн (ріпак – 67%, соя – 19% та насіння соняшнику – 14%). Приріст: +33%.

рослинні олії – 543,7 тис. тонн (соняшникова олія – 93%, соєва – 4%). Приріст: +37%.

макухи після вилучення рослинних олій – 382,1 тис. тонн (соняшникова – 93%, соєва – 7%). Приріст: +20%.

Найбільші обсяги приросту продемонстрували зернові культури, експорт яких за місяць збільшився на 1,8 млн тонн. 75% експорту зернових культур було здійснено через морські порти Одеської області в рамках "зернового коридору".

Збереження подібної тенденції агроекспорту може сприяти поступовому зростанню цін на внутрішньому ринку та надати фінансове підґрунтя аграріям для проведення як осінньої, так і весняної посівної.

"Наразі фінансова спроможність аграріїв залишається критичною через низькі ціни на внутрішньому ринку на основні види експортоорієнтованих культур та значні їх залишки. Це вже зараз призвело до зниження посівних площ під озимими культурами, і лише стабільний експорт може вирівняти ситуацію навесні", – зазначили в УКАБ.