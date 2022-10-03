Польща вимагає у Німеччини $1,3 трильйона за збитки від Другої світової війни, – МЗС

Глава польського МЗС Збігнєв Рау 3 жовтня підписав офіційну ноту з вимогою до Німеччини виплат у розмірі $1,3 трлн за збитки, які вона завдала Польщі під час Другої світової війни.

Про це пише Associated Press (AP), передає Інтерфакс-Україна.

У ноті Рау висловив думку, що обидві сторони мають "невідкладно" вжити заходів для усунення наслідків німецької окупації 1939-1945 років "тривалим та складним, юридично обов'язковим чином, у тому числі в матеріальній сфері". Він підкреслив, що усунення наслідків включає не лише відшкодування збитків, а й вирішення питання про викрадені витвори мистецтва та архіви.

Міністр зазначив, що ноту передадуть МЗС Німеччини.

АР повідомляє, що документ підписали напередодні зустрічі Рау із головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

У Німеччині у свою чергу раніше заявляли, що країна відшкодувала збитки всім постраждалим країнам, у тому числі й Польщі, і вважають питання закритим.

1 вересня польський уряд представив доповідь про збитки Польщі від Другої світової війни, яку оцінив у $1,3 трлн.