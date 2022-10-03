Угорщина отримала від Росії відстрочку для розрахунків за газ, – Bloomberg

Російський монополіст "Газпром" дозволить Угорщині відстрочити платежі за газ у випадку необхідності.

Як повідопили у Міністерстві економічного розвитку Угорщини, відповідна угода укладена між "Газпромом" і угорською державною енергетичною компанією MVM Zrt, пише Bloomberg.

Вона дозволить угорській компанії відстрочити на три роки платежі за газ, які мають бути сплачені протягом наступних шести місяців. При ціні 300 євро ($292) за МВт-год загальна сума платежів, які можуть бути відстрочені, складе від 3,5 до 4,5 мільярдів євро, повідомило угорське міністерство.

Міністр економічного розвитку Угорщини Мартон Надь зазначив, що ця угода допоможе стабілізувати курс угорського форинта, який останнім часом рекордно впав.

"Це може допомогти стабілізувати форинт, оскільки платежі настануть через три роки", – сказав міністр.

Угорщина значно залежить від російських енергоресурсів, згідно з даними уряду країни, вартість імпорту нафти та газу цього року зросла до приблизно $19 мільярдів з $4 мільярдів у 2019 році.

Крім того, Угорщина додатково закупить у "Газпрому" газ на $1,7 мільярда.

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Як повідомлялося, раніше Угорщина офіційно виступила проти запровадження візових обмежень для росіян або ускладнення процедури видачі віз. Крім того, Будапешт обіцяє блокувати нові енергетичні санкції проти РФ.

Під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку". Крім того, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав скасувати вже запроваджені санкції проти Росії.

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.