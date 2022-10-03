ДБР ініціювало конфіскацію активів Фірташа

Державне бюро розслідувань (ДБР) пропонує Кабміну винести на розгляд Ради національної безпеки й оборони (РНБО) рішення про примусове вилучення майна та застосування санкцій щодо ряду компаній.

Як повідомляє пресслужба ДБР, у перелік увійшли підприємства, власниками яких є російські структури, а також компанії Дмитра Фірташа.

"Працівники ДБР дослідили понад 200 компаній у різних галузях економіки й сформували списки компаній, які належать російським структурам або громадянам. На основі цієї роботи ДБР підготувало лист до Кабінету міністрів щодо винесення на розгляд РНБО рішення щодо примусового вилучення майна та застосування санкцій відносно компаній та осіб", – зазначається у повідомленні.

Серед них:

ТОВ "Газпром Експорт" (дочірнє підприємство російського "Газпрому);

ТОВ "Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат" та ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера", що входять до Group DF Дмитра Фірташа;

ПАТ "Пентопак" (офійно власником вказано громадянина Греції, фактично з 2013 року компанія контролюється російською групою "Агроком");.

ПрАТ "Вінницяпобутхім" (контролюється російською АТ "Невська Косметика");

ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна", ТОВ "Полтава-Капітал", ТОВ "Харків-Капітал" (засновник – російська "Татнєфть").

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні.

Очікується, що на найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання про націоналізацію активів Російської Федерації в Україні. Кабмін уклав перелік, до якого увійшло більш як 900 об’єктів, що належать безпосередньо Росії як державі. Примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.