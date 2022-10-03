Україна підписала меморандум з ПРООН для цифровізації лісів

Україна підписала меморандум з UNDP Ukraine (Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй) для диджиталізації лісової галузі.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець, передає "Лівий берег".

Також завдяки UNDP в Держлісагентстві буде створений технічний офіс, який почне займатись підготовкою документації для залучення коштів основних світових донорів, що відкриває можливості для залучення масштабних інвестицій також в інші перспективні напрямки розвитку.

Болоховець зазначив, що за останні півтора року Держлісагентство запустило низку інноваційних проєктів з диджиталізації, які варті підтримки.

Читайте також: Держлісагентство дозволило купувати дрова безпосередньо у лісництв

"Адже цифровізація – це не просто якісний облік та детінізація ринку, це безпека і зменшення ризиків лісових пожеж, що є питанням глобального масштабу", – прокоментував він.

Також, за його словами, міжнародні партнери позитивно оцінили намір України провести реформу галузі за європейським зразком та готові надавати допомогу на цьому шляху.

Болоховець нагадав, що за останній час в Україні відбулась революція щодо можливості збору інформації про ліс. Так, наприкінці минулого року почали проводити аналіз різноспектральних космічних знімків, які визначають "маску" лісу. Програмне забезпечення визначає межі територій, вкритих деревами, формує контури лісових насаджень. Космічна зйомка дала можливість визначити площу та стан самозаліснених ділянок. Нещодавно Верховна Рада ухвалила чергові законодавчі зміни, які дають можливість переведення таких масивів у землі лісового фонду з подальшим веденням лісового господарства на цих територіях.

"Якби не війна, ми б вже мали повну електронну карту українських лісів із постійним оновленням даних. Та навіть автоматично перевіряли законність заготівлі деревини на тій чи іншій ділянці, доєднавши дані досліджень до системи електронного обліку деревини (ЕОД)", – додав він.

Наступний проєкт, який підтриманий UNDP Ukraine, – створення 3D-карти лісів, яка дасть змогу автоматично збирати дані про деревину (породний склад, діаметр та висоту). Технологія дистанційного зондування за допомогою лазерних імпульсів (LIDAR) вже використовується в інших країнах.

Проєкт дозволить з дуже високою точністю розрахувати, скільки на тій чи іншій ділянці може буде заготовлено деревини. Як і електронна карта лісів, дані дистанційного зондування землі також будуть інтегровані в ЕОД.

Також буде значно модернізована система обліку деревини. Минулого року агентство розробило інструкцію з електронного обліку деревини. І сьогодні не лише держлісгоспи, а й всі інші користувачі повинні вносити у систему інформацію про обсяги заготівлі деревини.

"Наразі ми бачимо цикл знаходження деревини в межах державного підприємства. Мета створити повний електронний ланцюжок простежування руху деревини до кінцевого споживача – як виникла партія, як була продана, як транспортована тощо", – пояснив Болоховець.

Тому, за його словами, буде побудована якісно нова система обліку. Включений великий модуль, якій базується на матеріалах лісовпорядкування та 3D-зображеннях, зібраних ще до заготівлі лісу. Таким чином при оформленні лісорубного квитка буде чітко визначитись "кубатура" – мінімізуватимуться маніпуляції та об'єм сірої, необлікованої деревини.

Елементами системи обліку стануть пов’язані між собою електронний лісорубний квиток, товарно-транспортна накладна та сертифікат походження деревини.

"До речі, електронний квиток вже повністю готовий – узгоджуємо з Мін'юстом та податковою механізми обміну даними, що дозволить податківцям паралельно з нами відстежувати виникнення і рух товару. ТТН також завершена. Сертифікат ще у процесі. На фініші ми вийдемо на систему, коли кожна операція з деревиною буде декларуватись учасниками ринку через особистий електронний кабінет. Історію кожної партії можна буде прослідкувати навіть до лісництва, де відбувалась заготівля", – розказав Болоховець.