Податкові надходження з початку року зросли на 15%, – Держподаткова

Протягом січня-вересня поточного року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 811,7 млрд грн по платежах, що контролюються Державною податковою службою. Це на 107,9 млрд грн, або на 15,3%, більше, ніж у січні-вересні 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні ДПС.

Зокрема, до державного бюджету надійшло 536,1 млрд грн, що на 74,8 млрд грн, або на 16,2%, більше відповідного періоду минулого року. Місцеві бюджети отримали 275,6 млрд грн. Це на 33,1 млрд грн, або на 13,7%, більше січня-вересня минулого року.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні-вересні 2022 року становили 533,3 млрд грн, що на 18,6%, або на 83,7 млрд грн, більше аналогічного періоду минулого року.

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Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 102,3%, додаткові надходження склали 12,2 млрд грн.

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні-вересні 2022 року становили 298,9 млрд грн, що на 48,5 млрд грн, або на 19,4%, більше, ніж у січні-вересні 2021 року.

У вересні 2022 року надходження (сальдо) до зведеного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становлять 85,7 млрд грн. До державного бюджету надійшло 53,2 млрд грн, до місцевих бюджетів – 32,5 млрд грн.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у вересні 2022 року становили 53,2 млрд грн, показники розпису Міністерства фінансів України виконано на 121,2%, додатково надійшло 9,3 млрд грн.

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у вересні 2022 року становили 37,5 млрд грн. Це на 8,6 млрд грн, або на 29,8%, більше, ніж у вересні 2021 року.