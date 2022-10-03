Центробанк Росії підготувався до припинення торгів доларом та євро на "Московській біржі"

Центробанк РФ запровадить додаткові процедури для встановлення офіційних курсів долара, євро та інших валют на випадок припинення біржових торгів цими валютами на "Московській біржі" через санкції.

Як повідомили у ЦБ РФ, для розрахунків планується використовувати "додаткові альтернативні джерела даних" – банківську звітність та статистику цифрових платформ позабіржових торгів, пише російський Forbes.

Зараз курс долара, євро та низки інших валют встановлюється на основі даних про середньозважений курс щодо рубля, розрахований за угодами на "Московській біржі".

Тепер, якщо даних від "Мосбіржі" російський регулятор не матиме, він зможе встановити вартість валюти на основі середньозваженого курсу операцій кредитних організацій на валютних ринках, дані про які надаються у складі банківської звітності.

Якщо ж не буде ані даних "Московської біржі", ані даних банків, ЦБ РФ зможе використовувати дані цифрових платформ позабіржових торгів. А у випадку неможливості розрахувати курси і у таких спосіб, офіційний курс рубля встановлюватиметься на рівні значення попереднього дня.

Додаткові процедури розрахунку курсів валют знадобилися через те, що біржові торги "недружніми" валютами можуть раптово припинитися через санкції.

Зокрема, ринок побоюється санкцій США проти "Національного клірингового центру", які б позбавлять "Московську біржу" можливості торгувати доларом.

Як повідомлялося, минулого тижня голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна потрапила під персональні санкції Великої Британії та США.