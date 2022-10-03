Нацбанк випустить 10 мільйонів монет на честь Сил територіальної оборони. ФОТО

Національний банк України (НБУ) представив нову обігову пам’ятну монету "Сили територіальної оборони Збройних Сил України".

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, за своїми характеристиками монета ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Водночас її реверс присвячений військовослужбовцям Сил територіальної оборони Збройних Сил України. На ньому зображено дві стилізовані фігури військовослужбовців, а також логотип та гасло Сил територіальної оборони ЗСУ: "Готові до спротиву".

Аверс монети – ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту зображено номінал монети, рік карбування та герб України.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн таких обігових пам’ятних монет. Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети буде сформована в спеціально оформлені ролики, що реалізовуватимуться банками-дистриб’юторами як сувенірна продукція.

"Як і усі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "Сили територіальної оборони Збройних Сил України" є обов’язковою до приймання без будь-яких обмежень за її номіналом для всіх видів готівкових платежів", – зазначається у повідомленні.