Транзит контейнерів через Росію впаде на 25% через зменшення кількості вантажів з Китаю

Транзитні перевезення контейнерів 20-футового еквівалента (twenty-foot equivalent unit, TEU) через мережу "Російської залізниці" у 2022 році можуть зменшитися майже на 25%.

Про це повідомив заступник гендиректора російської залізничної монополії Олексій Шило, передає РБК.

За словами топменеджера, у січні-вересні транзит вже зменшився на 17,6%, за підсумками всього 2022 року монополія "Російська залізниця" перевезти щонайменше 830 тис. транзитних TEU, тоді як у 2021 році цей показник досяг 1,1 млн TEU – абсолютного рекорду за всю історію російських і радянських залізниць.

Основною причиною зниження контейнерного транзиту Шило назвав падіння перевезень із Китаю до Європи та назад. За 9 місяців 2022 року вони впали на 35%.

Однак російська монополія планує перевезти в усіх напрямках загалом не менше 6,3 млн TEU у 2022 році, що лише на 3% менше, ніж було минулого року (6,5 млн TEU).

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У січні-вересні мережею РЖД пройшли 4,8 млн TEU (зростання на 0,5% до аналогічного періоду 2021 року): внутрішньоросійські перевезення контейнерів, на які припадає основний обсяг, зросли на 3,6%, імпортні – на 13,5 %, а експортні знизилися на 3,5%, повідомив Шило. Завантаження всіх видів вантажів на мережі РЖД за підсумками 2022 року скоротиться на 5%, тобто до 1,22 млрд тонн, додав він.

У січні 2022 року, за місяць до початку військової спецоперації в Україні, топменеджер заявляв, що "Російська залізниця" планує наростити транзитні перевезення контейнерів вчетверо – до 4 млн TEU, максимум до 2027 року.