Нацбанк обміняв на готівку ще $95 мільйонів доларів та 1 мільйон євро
У підсумку НБУ обміняв $95 млн із запропонованих до обміну $100 млн, а також 1 млн євро із 100 млн євро, повідомляє пресслужба регулятора.
Участь в операції із обміну доларів США взяли 8 банків, з обміну євро – один банк.
"Цього разу обсяг усіх заявок банків як на готівкові євро, так і на готівкові долари США був нижчим за запропонований Національним банком обсяг до обміну. Невдовзі готівкова валюта буде розвезена по банківських відділеннях", – зазначається у повідомленні.
Нацбанк обіцяє здійснювати відповідні операції, допоки банки відчуватимуть нестачу готівкової іноземної валюти.
"Натомість запас безготівкової валютної ліквідності банківської системі є високим і станом на 1 жовтня становить $7,1 млрд, тоді як на початку війни він був меншим ($5,9 млрд)", – наголошується у повідомленні.
Нацбанк також нагадує, що такі операції не впливають на рівень міжнародних резервів.
Як повідомлялося, 26 вересня Національний банк обміняв на готівку для банків $100 млн та 20 млн євро.