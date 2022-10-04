Прем’єрка Фінляндії підтримала будівництво паркану на кордоні з Росією

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що бачить підстави для часткового огородження державного кордону з Росією.

Про це повідомляє Yle, передає Європейська правда.

За словами Марін, ідея зведення паркану хороша й до неї слід поставитися серйозно.

"Я вважаю, що з цього питання все ще необхідний парламентський консенсус, наприклад, між парламентськими партіями. Однак передумови для ухвалення рішення є", – сказала Марін.

Вона сподівається, що рішення про можливе огородження східного кордону буде ухвалене "швидко". Вона, однак, не уточнила, про які терміни на практиці йдеться.

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"Ідеться не про швидкий процес. На це знадобиться кілька років. Саме тому важлива одностайність у зв'язку з ухваленням рішення", – застерегла вона.

Марін не вважає, що паркан значно посилить напруженість у відносинах між Фінляндією і Росією.

"Європа перебуває у стані війни. Важко уявити ще більш напружену ситуацію", – заявила вона.

Раніше повідомлялося, що уряд Фінляндії ухвалив рішення про закриття в’їзду громадянам Росії з туристичними візами, у тому числі і з шенгенськими.

Фінляндія має спільний кордон із РФ протяжністю 1340 км.

Фінляндія була єдиною країною ЄС через сухопутний кордон якої російські туристи змогли в'їхати в інші частини Шенгенської зони. Країни Балтії та Польща заблокували доступ туристам із РФ 19 вересня. Влада цих країн заявила, що російські туристи можуть становити загрозу безпеці.