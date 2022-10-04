Прем’єрка Фінляндії підтримала будівництво паркану на кордоні з Росією
Про це повідомляє Yle, передає Європейська правда.
За словами Марін, ідея зведення паркану хороша й до неї слід поставитися серйозно.
"Я вважаю, що з цього питання все ще необхідний парламентський консенсус, наприклад, між парламентськими партіями. Однак передумови для ухвалення рішення є", – сказала Марін.
Вона сподівається, що рішення про можливе огородження східного кордону буде ухвалене "швидко". Вона, однак, не уточнила, про які терміни на практиці йдеться.
"Ідеться не про швидкий процес. На це знадобиться кілька років. Саме тому важлива одностайність у зв'язку з ухваленням рішення", – застерегла вона.
Марін не вважає, що паркан значно посилить напруженість у відносинах між Фінляндією і Росією.
"Європа перебуває у стані війни. Важко уявити ще більш напружену ситуацію", – заявила вона.
Раніше повідомлялося, що уряд Фінляндії ухвалив рішення про закриття в’їзду громадянам Росії з туристичними візами, у тому числі і з шенгенськими.
Фінляндія має спільний кордон із РФ протяжністю 1340 км.
Фінляндія була єдиною країною ЄС через сухопутний кордон якої російські туристи змогли в'їхати в інші частини Шенгенської зони. Країни Балтії та Польща заблокували доступ туристам із РФ 19 вересня. Влада цих країн заявила, що російські туристи можуть становити загрозу безпеці.