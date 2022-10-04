До опалювального сезону готово 88% шкіл, – Міносвіти

На сьогодні до опалювального сезону вже готово майже 88% українських шкіл.

Про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні за результатами огляду вже більше 10,5 тис. шкіл готові до опалювального сезону, а це майже 88% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти", – сказав Шкарлет.

Міністр повідомив, що є регіони із стовідсотковою готовністю шкіл, а саме Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська області, а також на 99% готові Одеська область та Київ.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз виділить 100 млн євро на відновлення зруйнованих шкіл в Україні.