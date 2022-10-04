Акції Tesla впали на тлі публікацій Маска про "умови" завершення війни, але падіння почалося раніше (оновлено)

Акції компанії Tesla втратили 8,6% вартості на тлі публікації її засновником Ілоном Маском бачення "умов" завершення війни між Україною та РФ, серед яких пропозиція віддати Москві Крим. Водночас падіння вартості паперів компанії почалося ще раніше.

Як свідчать дані біржі Nasdaq, вартість однієї акції впала на $22,85 і тепер становить $242,4.

Наразі ринкову капіталізацію компанії оцінюють у $759,5 млрд.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск заявив у Twitter, що одним із ймовірних результатів завершення війни буде формальне закріплення влади РФ над окупованим Кримом та "перевибори" на інших окупованих територіях. За його словами, через те, що в Росії більше населення, "перемога України в тотальній війні малоймовірна". Дописи Маска викликали бурхливу реакцію, на них відреагували українські та іноземні публічні діячі, а також дипломати.

Водночас зазначимо, що акції Tesla почали падати ще до твітів Маска. Папери втрачали близько 6,5%, опустившись до $248 за акцію, після публікації квартального звіту компанії щодо постачання.

За підсумками третього кварталу 2022 року Tesla поставила рекордні 343 830 автомобілів по всьому світу, але цей показник все ж таки виявився нижчим за очікування аналітиків, які прогнозували збільшення продажів до 358 тис. одиниць.

Ймовірно, за допомогою своїх дописів, які очікувано, викликали реакцію, Маск хотів відвернути увагу від проблем компанії.