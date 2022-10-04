Акції Tesla впали на тлі публікацій Маска про "умови" завершення війни, але падіння почалося раніше (оновлено)
Як свідчать дані біржі Nasdaq, вартість однієї акції впала на $22,85 і тепер становить $242,4.
Наразі ринкову капіталізацію компанії оцінюють у $759,5 млрд.
Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск заявив у Twitter, що одним із ймовірних результатів завершення війни буде формальне закріплення влади РФ над окупованим Кримом та "перевибори" на інших окупованих територіях. За його словами, через те, що в Росії більше населення, "перемога України в тотальній війні малоймовірна". Дописи Маска викликали бурхливу реакцію, на них відреагували українські та іноземні публічні діячі, а також дипломати.
Водночас зазначимо, що акції Tesla почали падати ще до твітів Маска. Папери втрачали близько 6,5%, опустившись до $248 за акцію, після публікації квартального звіту компанії щодо постачання.
За підсумками третього кварталу 2022 року Tesla поставила рекордні 343 830 автомобілів по всьому світу, але цей показник все ж таки виявився нижчим за очікування аналітиків, які прогнозували збільшення продажів до 358 тис. одиниць.
Ймовірно, за допомогою своїх дописів, які очікувано, викликали реакцію, Маск хотів відвернути увагу від проблем компанії.