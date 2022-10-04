Влада Італії заморозила нерухомість двох російських олігархів, – Reuters

Італія в понеділок заморозила низку об’єктів нерухомості, що належать двом російським олігархам – вони розташовані на розкішному морському курорті Портофіно, у Сірміоні на озері Гарда та в Римі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, які безпосередньо знайомі з цим питанням.



Поліція Guardia di Finanza заморозила особняк з парком на мисі Портофіно на березі Лігурійського моря, віллу Альтачіара, а також нерухомість і автомобіль у Римі, які належать Едуарду Худайнатову, екскерівнику російського енергетичного гіганта "Роснєфть",



Одне з джерел повідомило, що Худайнатов був внесений до чорного списку санкцій ЄС після вторгнення Москви в Україну, його активи оцінюються приблизно в 57 млн євро.



У травні італійська поліція конфіскувала розкішну яхту вартістю близько $700 млн, яка, як вважають, належала Худайнатову і яку ЗМІ пов’язували з президентом Росії Владіміром Путіним.



Під час окремої операції поліція заморозила нерухомість в Сірміоні, місті на озері Гарда на північному сході Італії, вартістю понад 15 млн євро. Одне з джерел повідомило, що вона належить Григорію Березкіну, голові російської групи прямих інвестицій "Есн".



У березні та квітні Італія конфіскувала вілли та яхти на суму понад 900 млн євро у заможних росіян, які регулярно приїжджали до країни на відпочинок і придбали нерухомість у багатьох престижних місцях.



Згідно з оновленим офіційним списком Guardia di Finanza, загальна вартість конфіскованих активів в Італії у російських олігархів становить понад 1,7 млрд євро.