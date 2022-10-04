Нацбанк виключив із реєстрів 14 фінкомпаній, ще чотирьом – анулював ліцензії

Національний банк виключив з реєстрів 14 установ та чотирьом установам анулював ліцензії.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, із Державного реєстру фінансових установ виключено відомості про ПрАТ "СК "УСС", КС "Експрес Кредит Юніон Україна", КС "Допомога", КС "Фонд допомоги аграріям", ТОВ "ФК "Земельний капітал", ТОВ "Інтелпей", ТОВ "Корд Пей", ТОВ "Сігма Проперті", ТОВ "ФК "Совран", ТОВ "Фінанс.юа".

Водночас про ТОВ "Європейський Лізинговий Альянс" та ТОВ "ІФК "Фінтемплум" виключені відомості з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Підставою для виключення з реєстрів зазначених компаній стало анулювання їм всіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

При цьому відомості про КС "Ліга", ТОВ "ФК "Пастулато Капітал" виключено з Державного реєстру фінансових установ на підставі поданих установами заяв.

Щодо анулювання ліцензії кредитній спілці з подальшим виключенням з реєстру та відкликання ліцензій кредитній спілці та фінансовим компаніям

У Нацбанку додали, що анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг КС "Ліга" здійснено на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стан.

У кредитної спілки "Центр Фінансових Послуг" відкликано ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме: на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, а також на надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Підставою для анулювання ліцензій стало прийняття рішення загальними зборами членів кредитної спілки про припинення її діяльності шляхом приєднання до КС "Суперкредит".

Водночас ТОВ "ФК "Кредит Каса" анульовано ліцензії на надання фінансових послуг, а саме на: на надання послуг з фінансового лізингу, надання послуг з факторингу та у ТОВ "ФК "Пастулато Капітал" усі ліцензії на надання фінансових послуг на підставі поданих установами заяв.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 30 вересня 2022 року.