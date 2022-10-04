Туреччина слідом за Угорщиною попросила у Росії відстрочку для оплати за газ, – Bloomberg (оновлено)

Турецька державна нафтогазова компанія Botas звернулася до Росії з проханням про відстрочку платежів за газ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За словами одного із співрозмовників агентства, Туреччина просить перенести частину платежів на 2024 рік. Переговори відбулися після угоди між двома країнами, яка дозволяє Botas оплачувати 25% своїх зобов'язань у рублях, а не в доларах.

Водночас джерела агентства зауважують, що наразі неясно, чи приведуть переговори з цього питання до фінальної угоди між країнами. За словами джерела, знайомого з позицією "Газпрому", Туреччина поки не зверталася до російської компанії офіційно, а без офіційного прохання російський монополіст не обговорюватиме відстрочку платежів.

Як зазначає Bloomberg, на курс валюти і бюджет Туреччини тисне сильна залежність країни від імпорту російських енергоносіїв. Турецька ліра знецінилася більш ніж на 28% щодо долара у 2022 році, а дефіцит торговельного балансу в серпні зріс більш ніж удвічі порівняно з тим же місяцем на рік раніше і становив $11,2 млрд.

Як повідомлялося, раніше угорська державна енергетична компанія MVM домовилася із російським "Газпромом" про відстрочку платежів за газ на три роки. Уряд Угорщини планує зекономити завдяки цьому від 3,5 до 4,5 мільярда євро.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляв про плани обговорити знижку на російський газ під час зустрічі з Владіміром Путіним під час саміту ШОС у Самарканді.

Після зустрічі президент РФ Путін заявив, що домовився з Ердоганом про оплату до 25% поставчання російського газу до Туреччини російськими рублями.