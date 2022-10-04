"Зернова угода": за два місяці 72% пшениці пішло до Африки, Азії та Туреччини

Із 1 серпня по 30 вересня через порти Великої Одеси у межах "зернової ініціативи" було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблях. Пшениці було відвантажено на 1,55 млн тонн, 72% вантажу направилося до країн Африки, Азії та Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

Так, за серпень "зерновим коридором" було експортовано 1,62 млн тонн зернових та продуктів переробки, а в вересні – 3,9 млн тонн.

Зазначається, що у вересні частка кукурудзи впала з 61,4% до 37,2 % від усіх вантажів в основному через стрімке зростання відвантажень ячменю, ріпаку, олій та шротів. Частка пшениці в вантажах, відправлених коридором, навпаки зросла з 21,2% до 31,3 %.

"Пшениці за два місяці роботи "зернового коридору" було відвантажено 1,55 млн тонн з яких до країн Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Туреччини – 72%", – йдеться у повідомленні.

У країні Африканського континенту відвантажено майже 423 тис тонн пшениці. Зокрема, до Ефіопії вже відправлено 53,3 тис тонн, до Кенії – 51,3 тис тонн, до Сомалі – 28,5 тис тонн, до Судану – 65,6 тис тонн. Частка країн Африки в експорті пшениці через "зерновий коридор" за два перші місяці роботи склала 27%.

Крім того, вже відправлено пшеницю до Афганістану – 2% від відвантажень пшениці, та Ємену – 3%.

Частка Туреччини у торгівлі українською пшеницею – 25,6%. Зазначається, що Туреччина – один з найбільших хабів з переробки пшениці на борошно, яке згодом також частково надійде до країн, які знаходяться на межі голоду.

Крім того, налагоджені поставки до Бангладеш – 210,4 тис тонн.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".