Правоохоронці викрили шахраїв, які під виглядом працевлаштування у Європі ошукали біженців на 10 мільйонів

Правоохоронці викрили злочинну організацію з 13 людей, які тривалий час ошукували громадян під виглядом надання послуг з працевлаштування в Європі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у березні учасники групи розробили спільний план заволодіння коштами громадян, у тому числі вимушених переселенців та біженців, які шукали роботу за кордоном.

Для реалізації схеми організатор створив вебсайт, на якому пропонувалися посередницькі послуги щодо працевлаштування у країнах Європи. Спілкування з потенційними заробітчанами здійснювалося через так званий кол-центр.

"Після отримання від потерпілих платежу у сумі 250 євро жодних дій щодо працевлаштування громадян підозрювані не вчиняли. Натомість повністю припиняли з ними зв'язок, а отримані кошти привласнювали. У подальшому ці гроші виводилися через численні банківські картки підставних осіб", – пояснили правоохоронці.

За попередніми даними, злочинці ошукали щонайменше тисячу громадян на суму понад 10 млн грн.

У межах слідства правоохоронці провели 24 обшуки за місцями проживання підозрюваних та адресами їх "офісів". Вилучено понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність. Також вилучено понад 1 млн грн готівкою, близько $35 тис. та 12 тис євро.

Усім фігурантам повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній і шахрайстві.

Одинадцятьом підозрюваним вже обрано запобіжний захід. Щодо інших розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів триває.