Верховний суд США підтвердив стягнення $173 мільйонів з України за захоплення "Укртатнафти" Коломойським
Як повідомляє Reuters, судді відхилили апеляцію України на рішення суду нижчої інстанції США про підтвердження рішення арбітражу.
Нагадаємо, у 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ була створена компанія "Укртатнафта" відповідно до указів президентів України та Татарстану. Раніше 18,296% акцій "Укртатнафти" належало структурам, близьким до "Татнєфті", міністерство майна Татарстану володіло 28,7788% акцій, ще 8,6% акцій належало безпосередньо "Татнєфті". Проте внаслідок судових розглядів в Україні частка татарстанських акціонерів у НПЗ була практично обнулена, а на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
У 2014 році арбітраж виніс рішення на користь "Татнєфті" та зобов'язав Україну виплатити російській компанії компенсацію у розмірі $112 млн, а також відсотки. У тому ж році Україна програла апеляцію.
Із 2017 року "Татнєфть" через федеральний суд США у Вашингтоні намагається стягнути з України цю суму згідно рішення арбітражу. Україна заявила, що справа не повинна розглядатися в американському суді, адже "Татнєфть" не довела, що Україна має будь-які активи в США, тому немає підстав для розгляду цього питання в цій країні. "Татнафта" зі свого боку заявила, що українські суди виявилися не заслуговуючими довіри, і що арбітраж зазвичай розглядається в судах США.
У 2020 році окружний суддя США Коллін Коллар-Котеллі виніс рішення на користь "Татнєфті", а в 2021 році Апеляційний суд округу Колумбія підтвердив виконання рішення. Українські адвокати звернулися до Верховного суду США з проханням розглянути цю справу після лютневого вторгнення Росії, стверджуючи, що юридичну боротьбу слід вести в українських судах.
Адвокати України, звернулися до Верховного суду США з проханням розглянути апеляцію з огляду на зв'язки "Татнєфті" з російським урядом та тривалу війну РФ. "Татнєфть", стверджує Україна, використала цю справу для нападу на "третіх осіб, які є невід'ємною частиною національної безпеки України" напередодні повномасштабного вторгнення.
Міністерство юстиції США не втручалося у цю справу, проте висловило занепокоєння, що українські документи, передані "Татнєфті", могли бути передані російському уряду.