Верховний суд США підтвердив стягнення $173 мільйонів з України за захоплення "Укртатнафти" Коломойським

Верховний суд США відмовив Україні в перегляді справи про стягнення $173 млн на користь російської "Татнєфті", що стосується втрати компанією контролю над Кременчуцьким нафтопереробним заводом, який було знищено російськими ракетами.

Як повідомляє Reuters, судді відхилили апеляцію України на рішення суду нижчої інстанції США про підтвердження рішення арбітражу.

Нагадаємо, у 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ була створена компанія "Укртатнафта" відповідно до указів президентів України та Татарстану. Раніше 18,296% акцій "Укртатнафти" належало структурам, близьким до "Татнєфті", міністерство майна Татарстану володіло 28,7788% акцій, ще 8,6% акцій належало безпосередньо "Татнєфті". Проте внаслідок судових розглядів в Україні частка татарстанських акціонерів у НПЗ була практично обнулена, а на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.



У 2014 році арбітраж виніс рішення на користь "Татнєфті" та зобов'язав Україну виплатити російській компанії компенсацію у розмірі $112 млн, а також відсотки. У тому ж році Україна програла апеляцію.



Із 2017 року "Татнєфть" через федеральний суд США у Вашингтоні намагається стягнути з України цю суму згідно рішення арбітражу. Україна заявила, що справа не повинна розглядатися в американському суді, адже "Татнєфть" не довела, що Україна має будь-які активи в США, тому немає підстав для розгляду цього питання в цій країні. "Татнафта" зі свого боку заявила, що українські суди виявилися не заслуговуючими довіри, і що арбітраж зазвичай розглядається в судах США.



У 2020 році окружний суддя США Коллін Коллар-Котеллі виніс рішення на користь "Татнєфті", а в 2021 році Апеляційний суд округу Колумбія підтвердив виконання рішення. Українські адвокати звернулися до Верховного суду США з проханням розглянути цю справу після лютневого вторгнення Росії, стверджуючи, що юридичну боротьбу слід вести в українських судах.



Адвокати України, звернулися до Верховного суду США з проханням розглянути апеляцію з огляду на зв'язки "Татнєфті" з російським урядом та тривалу війну РФ. "Татнєфть", стверджує Україна, використала цю справу для нападу на "третіх осіб, які є невід'ємною частиною національної безпеки України" напередодні повномасштабного вторгнення.

Міністерство юстиції США не втручалося у цю справу, проте висловило занепокоєння, що українські документи, передані "Татнєфті", могли бути передані російському уряду.