Україна припинила останню угоду з Росією у галузі рибальства в Азовському морі

Держрибагентство офіційно припинило дію Угоди між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом РФ з рибальства в Азовському морі.

Як повідомляє пресслужба відомства, тепер МЗС має повідомити про припинення дії угоди російську сторону.

Дана угода діяла з 1993 року і виступала інструментом виконання положень Конвенції ООН з морського права в частині забезпечення раціонального використання водних біоресурсів басейну Азовського моря.

"Протягом останніх років Держрибагентство неодноразово порушувало питання можливості припинення дії цієї угоди, проте бюрократичні перепони та комплекс міжнародних договорів України, які, зокрема, врегульовують питання використання Азовського моря та Керченської протоки, не дозволяли реалізувати цей намір без негативних наслідків для економіки, продовольчої безпеки України, а також рибалок регіону Приазов'я, де рибальство є основним видом зайнятості населення", – йдеться у повідомленні.

Водночас, почавши повномасштабну війну проти України та "фактично заблокувавши українську рибальську діяльність в басейні Азовського моря", Росія унеможливила виконання сторонами своїх зобов'язань за угодою, наголосили у Держрибагентстві.

Наголошується, що наразі фактична крапка, яка поставлена у взаємовідносинах між Україною та рф щодо питань рибальства, закріплена юридично.