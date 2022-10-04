Росію остаточно виключили з Ради Міжнародної організації цивільної авіації

Під час 41 сесії Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО, входить до структури ООН) Росію не переобрали до керівного органу цієї організації – Ради ІСАО.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає пресслужба міністерства.

"Державі, яка краде чужі літаки та віддає наказ екіпажу ракетного комплексу "Бук" на ураження цивільного літака, не місце серед цивілізованого світу. Рішення ICAO про виключення Росії з складу Ради – вкотре це підтверджує", – прокоментував міністр.

Кубраков додав, що виключення Росії з керівного органу ІСАО також є результатом грубого порушення агресором Чиказької конвенції, яка встановлює основні вимоги та положення для міжнародної авіації.

Керуюча рада ICAO складається з 36 країн. Вона є постійно діючим органом, а її держави-члени обираються на трирічний термін.

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Як повідомлялося, раніше Росія вже отримала від ICAO позначку "червоний прапор" за недостатнє забезпечення безпеки польотів.

У червні Міжнародна організація цивільної авіації прийшла до висновку, що в Росії існує проблема із забезпеченням безпеки польотів, що в подальшому може призвести до виключення РФ з цієї організації.

Йдеться про те, що російські літаки мають реєстрацію в реєстрі цивільних повітряних суден більш ніж однієї країни, а тому постає проблема дійсності ліцензій на їхнє радіообладнання та сертифікатів льотної придатності в цілому.

Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй та займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Учасниками ІСАО є близько 190 держав, серед них й Україна.

Нагадаємо раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство про примусову реєстрацію літаків у своєму реєстрі, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. Зокрема, санкції забороняють операційний лізинг літаків на користь російських перевізників. Тому в односторонньому порядку було розірвано договори лізингу понад 700 іноземних літаків, при цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.