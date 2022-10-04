Правоохоронці роками не могли закрити нелегальну тютюнову фабрику у Жовтих Водах, – Гетманцев

Нелегальна діяльність тютюнової фабрики United Tobacco (ТОВ "Юнайтед Табако") у Жовтих Водах призвела до недоотримання бюджетом України лише у 2022 році податків і зборів на загальну суму 6,5 млрд грн.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев розповів у інтерв'ю виданню "Фокус".

"У вересні правоохоронці нарешті припинили злочинну тіньову роботу однієї відомої тютюнової фабрики у Жовтих Водах. Маючи величезні обсяги виробництва, фабрика роками працювала в тіні, фінансуючи корупційні зв'язки на середньому рівні всіх правоохоронних органів. Тільки за попередніми підрахунками сума вкрадених злодіями грошей із бюджету цього року становила 6,5 млрд грн", – заявив Гетманцев.

За його даними, для вирішення цього питання знадобилося втручання президента Володимира Зеленського.

"Потрібно було втручання президента, щоб припинити злочинну діяльність. Але нам це вдалося. І тепер ринок тютюну скоро виведуть із тіні", – пообіцяв голова комітету.

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Як повідомлялося, ще на початку серпня Гетманцев заявляв, що Державна податкова служба через суд позбавила ліцензій нелегальну тютюнову фабрику у Жовтих Водах.

26 вересня він повідомляв, що співробітники правоохоронних органів уже два тижні проводять обшуки на нелегальному виробництві тютюнових виробів в Жовтих Водах, однак все ще не можуть вилучити обладнання. За словами депутата, організатори злочинної схеми намагаються домовитися про відновлення роботи нелегального бізнесу, "оббігаючи високі кабінети та пропонуючи "умови" співпраці".

Як відомо, у Жовтих Водах Дніпропетровської області розташована тютюнова фабрика ТОВ "Юнайтед Табако", яка неодноразово ставала предметом уваги представників різних силових відомств у минулі роки. Обшуки на фабриці у 2018-2021 роках проводили Державна фіскальна служба, Нацполіція та СБУ.

Зокрема, у листопаді 2019 року СБУ провела обшуки як на фабриці у Жовтих Водах, так і в офісах податкової та фіскальної служб Дніпропетровської області. У СБУ заявили, що податківці почали змову з виробниками нелегальних цигарок і "прикривали" протизаконний бізнес.

У січні 2020 року Прокуратура Полтавської області оголосила про ліквідацію незаконного виробництва цигарок на обладнанні тютюнової фабрики у Жовтих водах, однак вже наприкінці квітня того ж року після чергових обшуків на фабриці у Жовтих Водах про припинення протиправної діяльності злочинної групи, яка організувала незаконне виготовлення тютюнової продукції, заявила вже СБУ.

У травні 2020 року СБУ також звинувачувала заступника керівника підрозділу управління ДФС у Дніпропетровській області та його підлеглого у приховуванні податкових порушень на тютюновій фабриці у Жовтих Водах.

У серпні 2021 року співробітники ДФС кілька днів проводили обшуки на фабриці "Юнайтед Табако", з метою документування злочинної схеми, отримання доказів та призупинення виробництва контрафактних цигарок.