БЕБ ініціювало арешт російських та білоруських активів на 44 мільярди
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Із початку повномасштабної війни Бюро економічної безпеки України ініціювало арешт активів фізичних осіб та компаній з РФ та Білорусі на 44 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що детективи Бюро здійснюють досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях щодо правопорушень в економічній сфері, найчастіше це ухилення від сплати податків.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає єдиний порядок поводження з майном: арешт – рішення суду – передача в управління або у власність держави.
Серед найвагоміших арештованих активів БЕБ називає:
- вагони та ТМЦ в вагонах вартістю близько 19 млрд грн,
- активи фінансової установи – 12,8 млрд грн,
- активи мережі АЗС орієнтовно оцінюються в 2 млрд грн,
- декілька торгівельних центрів вартістю 1,3 млрд грн та інші.
Як додали в Бюро, наразі майно орієнтовною вартістю 1 млрд грн уже передано до АРМА, з яких на 238 млн грн вже реалізовано в дохід держави.
Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки виявило зловживань у сфері держзакупівель на 1 млрд грн.