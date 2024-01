Країни ЄС заплатили Росії 100 мільярдів євро за енергоносії під час війни в Україні, – CREA

Із початку вторгнення РФ в Україну і станом на кінець вересня країни-члени Євросоюзу витратили 100 млрд євро на імпорт російського викопного палива.

Про це свідчать дані Centre for Research on Energy and Clean Air.



Зазначається, що Росія маніпулює ринками викопного палива, піднімаючи ціни, обмежуючи пропозицію, а потім заробляючи на високих цінах. Як приклади, наводяться припинення постачання газу до Європи, а також перешкоджання постачанням казахської нафти через російський порт Новоросійськ у Чорному морі.



Попри те, що експорт російського вугілля до Європи повністю припинився, а газу скоротився, ЄС продовжує імпорт нафти, нафтопродуктів, скрапленого та трубопроводного газу на суму близько 260 млн євро на день. Це на 60% менше, ніж до початку повномасштабної війни, але все ще значна сума, яка сприяє фінансуванню військових дій, наголошують експерти.

Наголошується, що встановлення граничних цін на російське викопне паливо скоротило б імпортні рахунки ЄС на 11 млрд євро з початку липня, після того, як цей захід вперше обговорено на саміті G7. Це становить 35% вартості імпорту ЄС з Росії.

Доходи Росії від експорту викопного палива могли б скоротитися ще більше, на 14,1 млрд євро, якби обмеження цін було застосовано до всіх вантажів викопного палива, що перевозяться до третіх країн на борту суден, застрахованих або які належать європейським компаніям, зауважили в CREA.

Як повідомлялося, міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з лютого 2023 року.

У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.