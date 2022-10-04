Росія прийняла закон про списання боргів мобілізованим росіянам у випадку загибелі в Україні

Рада Федерації РФ схвалила закон, згідно з яким мобілізовані для війни в Україні росіяни зможуть претендувати на отримання кредитних канікул за споживчими та іпотечними кредитами.

При цьому у разі загибелі або одержання інвалідності першої групи зобов'язання за кредитом припиняються для мобілізованих та членів його сім'ї, повідомляє російський Інтерфакс.

Відповідно до закону, на надання кредитних канікул можуть претендувати три категорії громадян. Перша – це мобілізовані особи, друга група – російські контрактники за умови їх участі у війні проти України, третя група – особи які уклали "договір добровільного сприяння" у виконанні завдань, покладених на російську армію. Ймовірно, йдеться про російських найманців.

Відповідно до закону, зазначені категорії громадян мають право до 31 грудня 2023 року звернутися до кредитора з вимогою про надання кредитних канікул.

Термін кредитних канікул визначить позичальник, але не повинен перевищувати термін військової служби мобілізованого плюс 30 днів. Дата початку пільгового періоду не може бути встановлена ​​раніше 21 вересня 2022 року.

Протягом строку дії пільгового періоду на розмір основного боргу, що входить до складу поточної заборгованості позичальника (за винятком іпотеки) на день встановлення пільгового періоду, нараховуються відсотки у розмірі 2/3 середньоринкового значення повної вартості споживчого кредиту.

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Як повідомлялося, раніше заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісєєв заявляв, що навантаження зі списання кредитів загиблих мобілізованих громадян візьмуть на себе банки РФ, а не держава.

Водночас проти такого підходу виступали російські банки через підвищений ризик надання кредитів усім, кого потенційно можуть призвати по мобілізації.