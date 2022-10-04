У Європі різко підскочили ціни на оренду плавучих установок для скрапленого газу

Вартість оренди плавучих установок для регазифікації й зберігання СПГ (FSRU) у Європі різко підскочила цього року через дефіцит таких суден на тлі високого попиту на скраплений природний газ у регіоні.

Про це повідомив старший аналітик Rystad Каушал Рамеш, передає enkorr.

Так, вартість оренди FSRU в Німеччині, за останніми даними, підскочила вдвічі порівняно з минулим роком і склала $200 тис. на добу.

Загалом у світі 48 таких установок, 42 з яких працюють на умовах оренди, згідно з даними Rystad Energy.

"Торік на ринку був надлишок FSRU, цього року – дефіцит", – заявив голова з постачань СПГ у брокерській Fearnley LNG Пер Крістіан Фетт.

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"До цієї миті на ринку було достатньо суден, але, оскільки більшість із них зараз зайнято, їхня оренда стає дедалі складнішим завданням", – додав Фетт.

Попит на СПГ у Європі цього року різко виріс на тлі перебоїв з постачанням природного газу з Росії через розв'язану нею повномасштабну війну в Україні. СПГ, як очікується, стане ще більш затребуваним у регіоні після аварій на газопроводі "Північний потік" у Балтійському морі минулого тижня.

Використання FSRU дає змогу країнам швидше отримувати газ, оскільки їх установка займає менше часу й самі собою вони дешевші, ніж спорудження наземних терміналів.

Нагадаємо, що на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Прем’єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили, що витоки, ймовірно, є результатом навмисних дій, а не нещасних випадків, а служба безпеки Швеції заявила в заяві в середу, що не можна виключати, "що за цим стоїть іноземна держава". Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок увечері також назвав витоки "явним саботажем".

Але високопосадовці Заходу поки що не приписують напад Росії чи будь-якій іншій країні.

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.