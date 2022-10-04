Україна підписала угоду про кредит від Світового банку на $530 мільйонів

Україна підписала Угоду зі Світовим банком про додаткове фінансування у рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" на загальну суму $529,9 млн.

Угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Україна, Білорусь та Молдова) Аруп Банерджі, повідомляє пресслужба українського міністерства.

Кредитні кошти буде надано на пільгових умовах під гарантії Великобританії та Данії: термін погашення кредиту складе 19 років з п’ятирічним пільговим періодом, процентна ставка – 0,25% річних (нараховується на невикористану частину позики).

"Залучені кошти дозволять зберегти дієвість та стійкість функціонування української системи державного управління, надалі фінансувати нагальні соціальні потреби в умовах воєнного стану", – зазначив під час підписання Сергій Марченко.

Кошти позики буде спрямовано до загального фонду державного бюджету на відшкодування виплат на оплату праці співробітників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Як повідомлялося, раніше Світовий банк оголосив про виділення додаткових $530 млн допомоги України під кредитні гарантії Великої Британії ($500 млн) та Данії ($30 млн).

Загалом, Світовий банк мобілізував майже $13 млрд для екстреного фінансування України, включаючи зобов’язання та обіцянки донорів, з яких $11 млрд було виплачено повністю.