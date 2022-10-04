"Газпром" погрожує припинити постачання газу до Молдови у будь-який момент

Російський "Газпром" погрожує припинити постачання газу до Молдови, пояснюючи це порушенням чинного контракту компанією "Молдовагаз" у частині терміну оплати за паливо.

Як повідомляє пресслужба "Газпром", молдовська компанія також неодноразово просила пом'якшити контрактні зобов'язання щодо обсягів поставок.

Російський монополіст стверджує, що раніше "регулярно задовольняв ці запити молдовської сторони".

"Газпром" залишає за собою всі свої права, у тому числі право на повне припинення поставок у разі порушення зобов'язання з оплати газу до 20 жовтня 2022 року, а також право на розірвання контракту у будь-який момент через грубе порушення строків укладання угоди щодо врегулювання історичної заборгованості АТ "Молдовагаз", – йдеться у повідомленні.

"Газпром" також наголошує, що "надалі будь-які прохання молдовської сторони, що передбачають зміни контрактних умов, оформлятимуться лише у вигляді відповідних доповнень до контракту".

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Як повідомлялося, раніше "Газпром" зменшив обсяги постачання газу в Молдову на 30% нібито через те, що "Нафтогаз України" відмовляється надавати послугу з транспортування газу в повному обсязі. У "Нафтогазі" раніше пояснювали, що транспортування газу через один з пунктів на кордоні з РФ неможливе через його окупацію російськими військами та пропонували перенести відповідні об’єми на інший пункт прийому газу на кордоні.

Зменшення обсягів постачання російського газу до Молдови відбулося після того, як молдовський оператор ГТС запровадив віртуальний реверс газу в рамках угоди про взаємодію з "Оператором ГТС України".