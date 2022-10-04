Вінницький завод із виготовлення діамантів виставлять на аукціон 18 жовтня
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Онлайн-аукціон sз приватизації 100% акцій акціонерного товариства "Вінницький завод "Кристал" відбудеться 18 жовтня.
Про це йдеться в повідомленні Фонду держмайна.
Стартова ціна – 89,9 млн грн без урахування ПДВ, гарантійний внесок для участі в аукціоні становить 18 млн грн. Заявки для участі в електронному онлайн-аукціоні приймаються до 17 жовтня.
Площа об'єкта – 9,53 тис. кв. м. Перелік майна складається з 14 найменування будівель. Актив забезпечений усім необхідним технологічним обладнанням та комунікаціями для виробництва продукції.
"Вінницький завод "Кристал" є унікальним підприємством з переробки алмазів у діаманти. Підприємство виготовляє діаманти класичних круглих форм огранки на 57 граней та 5000 моделей ювелірних виробів. Продукція реалізується під власною торговою маркою "Вінниця Кристал".
Актив розташований за адресами:
- Вінниця, вул. 600-річчя, 21;
- Черкаси, бульвар Шевченка, 256.