Вінницький завод із виготовлення діамантів виставлять на аукціон 18 жовтня

Онлайн-аукціон sз приватизації 100% акцій акціонерного товариства "Вінницький завод "Кристал" відбудеться 18 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні Фонду держмайна.

Стартова ціна – 89,9 млн грн без урахування ПДВ, гарантійний внесок для участі в аукціоні становить 18 млн грн. Заявки для участі в електронному онлайн-аукціоні приймаються до 17 жовтня.

Площа об'єкта – 9,53 тис. кв. м. Перелік майна складається з 14 найменування будівель. Актив забезпечений усім необхідним технологічним обладнанням та комунікаціями для виробництва продукції.

"Вінницький завод "Кристал" є унікальним підприємством з переробки алмазів у діаманти. Підприємство виготовляє діаманти класичних круглих форм огранки на 57 граней та 5000 моделей ювелірних виробів. Продукція реалізується під власною торговою маркою "Вінниця Кристал".

Актив розташований за адресами: